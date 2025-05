MN - Albertini: "Il Milan non può essere così lontano dagli obiettivi e non pensare al tifoso allo stadio"

Conto alla rovescia per Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. Un trofeo che ai rossoneri manca da 22 anni, uno dei pochissimi che Demetrio Albertini non ha mai vinto con il Diavolo nella sua lunghissima militanza in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole, in esclusiva per MilanNews.it. (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Può bastare la Coppa Italia a salvare la stagione?

"Per me no. Spero che il Milan possa alzare la coppa e festeggiare, perché vincere è sempre difficile però credo che il Milan nella sua storia non possa essere così lontano dagli obiettivi e non pensare al tifoso allo stadio che va per un obiettivo quotidianamente. Non è accettabile".