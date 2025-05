Tassotti: "Brasile? Non è il momento più florido. Ancelotti ha capacità per mettere le cose a posto"

La notizia clamorosa delle ultime ore è l'ufficialità di Carlo Ancelotti come nuovo CT della nazionale brasiliana. Un flirt che andava avanti da tempo e che nelle ultime ore si è risolto con il comunicato ufficiale della federazione carioca che ha accolto con queste parole il leggendario tecnico italiano, che lascerà a fine stagione il Real Madrid: "La più grande Nazionale nella storia del calcio sarà ora guidata dal tecnico più vittorioso del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di risultati storici, è stato annunciato oggi dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues come nuovo tecnico della nazionale brasiliana. Comanderà il Brasile fino ai mondiali 2026 e allenerà già la nazionale nelle prossime due partite per i playoff contro Ecuador e Paraguay il mese prossimo".

A Sky Sport 24 è stato intervistato Mauro Tassotti, storico compagno al Milan e anche vice sempre in rossonero. Queste le sue parole su Ancelotti: "La notizia non ci ha sorpreso perché se ne parlava da giorni. La difficoltà è che andrà in una Nazionale dove si prende tantissimo e dove è da un po’ di tempo che non sono grandi. Non mi sembra il momento più florido della Nazionale brasiliana, né come giocatori né come Federazione: Carlo ha la capacità ed esperienza per rimettere le cose a posto. Darlo è sempre stato capace di farsi voler bene dai giocatori: questa è una dote perché spesso un allenatore prende decisioni che non vanno bene a tutti. Lavorando in Nazionale, dove devi mescolare vari giocatori, è un bel lavoro in cui è molto capace".