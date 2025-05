Verso la finale, Fofana recuperato. Per Sky Jovic in vantaggio ma dubbio attaccante ancora da sciogliere

Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia di domani sera tra Milan e Bologna, con i rossoneri che si stanno allenando in questi minuti a Roma. Recuperato Fofana, che ha svolto in gruppo il riscaldamento (clicca qui). Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, parla del dubbio che ormai Conceiçao si porta dietro da giorni: chi gioca in attacco? Secondo l'inviato di Sky al momento è in vantaggio Jovic, ma il dubbio non è ancora interamente sciolto.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo; Pulisic, Leao; Jovic. All. Sergio Conceiçao.