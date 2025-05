MN - Reijnders piace al City, Bianchin: "Furlani avrà un ruolo importante in questo"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il collega Luca Bianchin de "La Gazzetta dello Sport" ha parlato della situazione attuale dei rossoneri, alla vigilia della finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

Provocazione: il Man City offre 70 milioni per Reijnders. Chi decide se venderlo o meno?

"È chiaro che Giorgio Furlani avrà un ruolo importante in questo. Non sarà un one-man-show, ovviamente Ibrahimovic e Cardinale avranno qualcosa da dire. Si parleranno, come sempre è stato in questi periodi, a volte con collaborazione e a volte con tensione. Però ovviamente Furlani avrà molta voce in capitolo. Mi sento di dire che incedibili non ce ne sono ma su Reijnders penso che ci vorrà un'offerta esagerata per convincere il Milan a pensarci".