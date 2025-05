MN - Bianchin: "Se non hai scelto adesso un ds libero, è improbabile che arrivi a giugno"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il collega Luca Bianchin de "La Gazzetta dello Sport" ha parlato della situazione attuale dei rossoneri, alla vigilia della finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

In tutti questi discorsi non c'è una figura che dovrebbe guidare queste discussioni, ossia il direttore sportivo

"Sembra che ci sia l'idea di non prendere un direttore sportivo, anche se terrei aperte tutte le possibilità".

Non ci sono più profili disponibili?

"Ci sono, volendo. Il problema è che non avendoli scelti adesso è improbabile che vengano scelti a giugno. Per quel che riguarda i direttori sotto contratto abbiamo qua Sartori che ha lasciato passare il messaggio che rimarrà a Bologna. C'è Tony D'Amico ma l'Atalanta ha detto che lo terrà. Chissà che il discorso non si riapra ma in questo momento ci atteniamo alle dichiarazioni di Percassi".