Young Boys, sconfitta netta contro il Basilea: Athekame protagonista di una prova opaca

vedi letture

Prestazione non certo indimenticabile per il nuovo papabile difensore del Milan, Zachary Athekame impegnato questa sera nella sfida contro il Basilea, seconda giornata della Super League Svizzera. Infatti, il suo Young Boys ha perso 4-1 al termine di una partita dominata dai padroni di casa del Basilea, bravi a dilagare soprattutto nella ripresa.

E Athekame?

Il giovane terzino svizzero è stato in difficoltà per gran parte della gara, salvo qualche cross sporadico nella ripresa, con tentativo magari di riaprire la partita. Athekame ha giocato sia a destra, suo ruolo naturale ma nel secondo tempo ha potuto giocare anche a sinistra, svariando quindi su tutto il fronte laterale, non con risultati eccezionali.