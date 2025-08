Dal Belgio sono sicuri: Ibrahimovic decisivo nella trattativa Jashari-Milan

Adon Jashari è finalmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo una trattativa dal sapore quasi di un’epopea, il talento svizzero ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2030. Nelle casse del Brugge circa 34 milioni più 3 di bonus.

Come riportato dal sito belga hln.be, dietro a questa lunghissima ed estenuante trattativa ci sarebbe stato lo zampino anche di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di Red Bird. Infatti, l’ex campione svedese nei giorni di stallo della trattativa tra Milan e Brugge avrebbe telefonato direttamente a Jashari, illustrandogli il progetto rossonero a 360 gradi. Una scelta quindi, dettata anche dall’apporto di Ibra, utile a spendersi per la causa rossonera in questo mercato estivo 2025.