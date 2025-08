Dzemaili su Athekame: "Scelta interessante anche se più in prospettiva futura"

L'ex nazionale svizzero nonché vecchia conoscenza della Serie A, Blerim Dzemaili, ha commentato il possibile trasferimento di Zachary Athekame dallo Young Boys al Milan. Ecco le sue parole alla RSI:

"È una scelta interessante anche se la vedo più in prospettiva per il futuro. Se Jashari domani sarà già titolare non penso che lo stesso sarà per lui e sappiamo che Allegri non è uno che si accontenta".