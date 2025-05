Donadoni verso la finale di Coppa Italia: "Il Milan ha vinto in campionato dando prova di avere consistenza"

Intervistato dai colleghi di TMW, il doppio ex della partita Roberto Donadoni ha parlato della chances di vittoria di Milan e Bologna nella finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma: "Non c'è una favorita, il Milan ha vinto in campionato e ha dato prova di avere consistenza, ma il Bologna aspetta un trofeo da 51 e quindi andrà in campo con grande grinta e determinazione. Il Bologna è il Bologna, ogni squadra ha le sue caratteristiche ma chi riuscirà a essere più fresco avrà più chances".

Sulla sfida Italiano-Conceicao:

"Gli allenatori sono lì per fare il bene della propria squadra e provano a essere decisivi, poi chiaramente in campo vanno i giocatori. Italiano ha il vantaggio di conoscere la squadra dall'inizio dell'anno, Conceicao è subentrato e quando succede vuol dire che le cose non stanno andando come tutti vorrebbero".