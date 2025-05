Ettore Messina sul Bologna: "C'è una storia importante in questa squadra e società, che si è intrecciata alla città"

Intervistato dall'edizione di Bologna de La Repubblica, il coach e grande tifoso milanista Ettore Messina ha parlato della finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma tra il "suo" Milan e il Bologna: "Il Bologna in queste stagioni ha fatto delle scelte sui giocatori e sugli allenatori molto precise, ha costruito, investito, sofferto, purtroppo anche per una tragedia come quella di Sinisa. C’è una storia importante in questa società e c’è in questa squadra, una storia che si è intrecciata alla città, nell’affetto e nella simpatia. Da tifoso voglio vincere, ma perdere una finale col Bologna è meno brutto".

Quanto può spostare la partita di venerdì?

"Da allenatore te lo chiedi sempre: era meglio avere più difficoltà o mettere un dubbio, un tarlo agli avversari battendoli? La risposta è che non lo sai. Mai. E quindi non conta niente quello che è successo".

Cosa direbbe ai suoi alla vigilia di una gara così?

"Le ultime parole pesano di più se a dirle sono i leader della squadra, un allenatore il lavoro l’ha fatto prima. Io ho sempre cercato di non far perdere energie nervose ai giocatori nell’immaginarsi il dopo. Un mio ex giocatore parlando della finale di Eurolega vinta con Mosca ha detto: la pressione che sentivamo era quella di giocare la nostra miglior partita. Questo conta: giocare al meglio delle tue possibilità. Che non sempre però significa vincere".