Mariani arbitra la finale: ha già diretto una sfida tra Milan e Bologna quest'anno

L'arbitro per la finale di Coppa Italia, domani sera alle 21, presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere l'incontro. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Peretti e Colarossi come assistenti, da Manganiello come IV uomo ma soprattutto da Meraviglia e Mazzoleni al Var. Segnalato anche l'assistente arbitrale di riserva: il signor Bresmes.

Per Mariani e il Milan sarà il 25° incrocio in carriera: l'ultimo, ironia della sorte, è stato proprio nella gara tra Bologna e Milan che si è giocata come recupero a febbraio scorso, con gli emiliani che hanno vinto per 2-1 in rimonta. Ancora prima Mariani aveva diretto il primo derby della stagione, vinto dai rossoneri 2-1 grazie al gol di Matteo Gabbia. Sarà la terza volta in Coppa Italia dopo le due semifinali con l'Inter che il Milan perse nel doppio confronto nel 2021/2022.

In totale il Milan con Mariani ha vinto 13 volte, pareggiato 4 e perso in 7 occasioni. Con il Bologna, invece, sarà il 20° incrocio: il bilancio recita 8 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte.