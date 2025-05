Curva Sud: il comunicato dopo il divieto di coreografia e striscioni dettato dalla Questura di Roma

Dopo l’ennesimo provvedimento che vieta alla Curva Sud Milano di esporre striscioni e colori all’interno del proprio settore, è arrivata immediata la risposta del tifo organizzato rossonero. Attraverso una storia pubblicata sui canali social ufficiali, la Curva ha espresso tutto il proprio dissenso, ribadendo il diritto alla libertà d’espressione e sottolineando come, nonostante i divieti, la passione per il Milan non verrà mai soffocata.

"Anche la coreografia proposta per questa finale è stata vietata, avremo solo la nostra voce, il nostro cuore e le nostre mani. Prosegue anche il divieto per gli striscioni, le bandiere, gli stendardi che rappresentano qualsiasi gruppo del secondo anello blu. Ritrovo ore 16.30 in prossimità del parcheggio dei Pullman sul Lungotevere Vittoria. Avanti Milanisti, avanti Curva Sud!".