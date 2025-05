MN - Bianchin: "C'è attesa per capire cosa dirà Conceiçao a fine stagione. Mi aspetto qualche critica"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il collega Luca Bianchin de "La Gazzetta dello Sport" ha parlato della situazione attuale dei rossoneri, alla vigilia della finale di Coppa Italia. Di seguito un estratto delle sue parole.

Che reazioni ti aspetti dalla dirigenza del Milan attualmente sotto l'occhio del ciclone, a prescindere da come andrà la finale?

"Non mi aspetto reazioni particolari, mi colpisce questo countdown che c'è sulla testa di Conceiçao che lui ha avviato, schiacciando il bottone qualche tempo fa dicendo: 'A fine stagione parlerò'. Adesso la sabbia sulla clessidra è quasi esaurita, manca poco al momento in cui parlerà Conceiçao. È chiaro che c'è attesa per capire che cosa dirà, se saranno dichiarazioni al peperoncino, se forzerà la mano per uscire, se dirà: 'Resto, ma a certe condizioni', se dirà: 'Non mi fanno rimanere, ma...'. Mi aspetto sicuramente qualche critica su alcune difficoltà oggettive che ha avuto durante la sua metà stagione vissuta al Milan".

È più probabile che il Milan proponga la conferma a Conceiçao o che Conceiçao lasci spontaneamente la barca?

"Dipende molto dal risultato. Chiaro che se il Milan perdesse la Coppa Italia avremo sicuramente il nuovo allenatore e lui potrebbe sfogarsi un po' di più. Al contrario, se il Milan vincesse la Coppa Italia le chances di conferma salirebbero e lui si prenderebbe qualche giorno in più per dire quello che pensa. Non so se per lui alla fine si intenda dopo questa partita o, più probabilmente, dopo l'ultima giornata di campionato".