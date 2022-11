Tonali: "Un San Siro così ti da la voglia di far felice ogni singola persona allo stadio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel corso dell'intervista a Milan TV nel post partita di Milan-Fiorentina, Sandro Tonali ha parlato del grande apporto che San Siro porta alla squadra: “Merito di tutti. Non possiamo stare senza i tifosi e loro non possono stare senza di noi. In campo questo lo sentiamo, è uno stimolo che nei momenti più bui di una partita ti da forza, attenzione e attenzione, ti da la voglia di far felice ogni singola persona allo stadio. Anche oggi l’abbiamo capito e ci ha dato quella spinta in più negli ultimi minuti”.