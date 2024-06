Tonetto: "Serie A affascinante, ci sono tante che devono reagire da un'annata negativa, come la Juve e il Milan"

Max Tonetto, terzino che ha giocato nella Roma in passato, si è pronunciato ai microfoni di Planetwin365.news sulla stagione della squadra giallorossa: "È stata un'annata non semplice, a tratti travagliata con un cambio di allenatore. A un certo punto era scivolata al nono posto ma il suo valore era sicuramente superiore, da squadra che deve lottare per la Champions come poi è stato. Purtroppo non ci è arrivata, ma la cavalcata in Europa è stata sicuramente importante, e si dovrebbe ripetere tutti gli anni. È ovvio che in una piazza come Roma, con tante attese e aspettative, la squadra dovrebbe assestarsi in Champions League, ma di certo la concorrenza è sempre alta. Quest'anno per esempio sono salite in cattedra anche il Bologna e la solita Atalanta".

Chiesa potrebbe essere una soluzione per la Roma?

"Chiesa è uno dei talenti migliori che c'è in Italia, con Dybala farebbe una grandissima coppia. Negli anni ha perso un po' di continuità e ha avuto un infortunio molto importante, ma se potessi mettere una fiche per il mercato della Roma, la punterei su di lui".

Riguardo Lukaku e il mercato cosa può dirci?

"Se andasse via sarebbe una perdita importante. Le valutazioni saranno tante, c'è di mezzo un Europeo, l'ingaggio ha un peso e la Roma dovrà fare di necessità virtù, visto che il mercato sarà un po' bloccato per la situazione economica. Dovranno essere molto bravi a ricostruire la squadra".

Che ne pensa della prossima stagione?

"Sarà appassionante e affascinante, con tante squadre che hanno cambiato e tante che devono reagire da un'annata negativa, come la Juventus, il Milan, la stessa Roma, il Napoli, oltre al Bologna che dovrà confermarsi e l'Atalanta che sarà ancora l'outsider".