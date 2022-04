Toni: "Ibra? Se non può essere ancora protagonista meglio fermarsi"

MilanNews.it

Luca Toni, ex attaccante, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: "E’ la mia opinione personale. Mi auguro intanto che dopo una storia come quella tra lui e il Milan, sia Zlatan a prendere la decisione finale. E’ stato ed è un grande campione e merita di poter scegliere cosa fare. Ma proprio per quello che è stato e che ha rappresentato, chiudere da protagonista sarebbe forse la cosa migliore per lui. Io lo inviterei ad andare avanti finché può essere protagonista. Altrimenti, se non può più esserlo, meglio fermarsi. Se puoi giocare al massimo, giochi, se no basta".