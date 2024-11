Toni: "Mi aspettavo qualcosa in più dal Milan: diventa difficile recuperare"

vedi letture

Termina tra i fischi di San Siro il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente. Come opinionista di DAZN, al termine della gara, ha parlato l'ex calciatore Luca Toni.

Le parole di Luca Toni: "Non è stato un grande spettacolo, ci si aspettava una serata più bella. Da questo Milan mi aspettavo qualcosa in più, per loro era veramente importante: si allontanano troppo dalla vetta, ci sono anche troppo squadre davanti diventa difficile recuperare. Il tifoso rossonero è amareggiato perché non ci hanno provato fino alla fine per portare a casa una vittoria fondamentale. Uno 0-0 non è bellissimo: il Milan doveva cercare di fare qualcosa in più. Stasera ha calciato davvero poco in porta, troppo poco".