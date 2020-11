TOP 100 TMW - Saelemaekers è quarantunesimo

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato la top 100 dei giocatori di Serie A dopo sette giornate. Al 41° posto, tra i calciatori che hanno partecipato ad almeno quattro gare, c'è Alexis Saelemaekers, tra le sorprese di questo avvio di stagione:

41 - ALEXIS SAELEMAEKERS (Milan) 6.36

Buonissime le prestazioni dell'ala belga, come quelle di quasi tutto il Milan, tanto da non avere ancora preso un'insufficienza, pur avendo giocato tutte quante le partite e rubato il posto da titolare a Castillejo. Quasi sempre sostituito, ha già siglato il suo primo gol in questa stagione contro la Roma, con un bell'inserimento dopo una giocata di Rafael Leao.