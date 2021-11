Torino, a gennaio serve una nuova punta: spunta il nome di Pellegri del Milan

Belotti ha già finito il 2021 a causa dell'ennesimo infortunio della sua tribolata stagione. In casa Toro tutto il peso del fronte offensivo ricadrà, dunque, sulle spalle di Antonio Sanabria. Lo spagnolo, però, non potrà reggere a lungo tale impegno e così sul mercato di gennaio la dirigenza granata sarà chiamata a trovare un nuovo elemento per il reparto avanzato.

Detto che Simone Zaza è già stato bocciato da Ivan Juric, il Torino, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo nel mirino un altro giocatore. Si tratta di Pietro Pellegri, 20enne attaccante oggi ultima delle riserve nel Milan arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto dal Monaco.

A rendere ancor più "appetitosa" questa ipotesi di mercato c'è il legame fra il giovane attaccante e l'attuale tecnico del Toro: fu infatti lui nel dicembre 2016 a concedergli l'esordio in Serie A con la maglia del Genoa appena 15enne.