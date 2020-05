Torino, aumenta la concorrenza per Bonaventura

La concorrenza aumenta nella corsa agli svincolati più appetibili presenti sul mercato, ed anche il Torino deve tenerne conto per l’obiettivo Bonaventura. Il centrocampista in scadenza con il Milan, infatti, oltre a quella granata vanta altre possibilità importanti nelle decisioni relative al suo prossimo club, specialmente nel nostro campionato. Una, come noto, porterebbe ad un ritorno a Bergamo per vestire la maglia dell’Atalanta; l’altra invece lo avvicinerebbe ad un futuro in giallorosso per giocare nella Roma. Due prospettive di grande livello che rendono più complicato il compito della dirigenza granata nel tentativo di fare proprio il centrocampista. Il Torino sarà chiamato ad accelerare.