Torino, Belotti e quel "vedremo" di Cairo: il rinnovo ora sembra più vicino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il “vediamo” pronunciato da Urbano Cairo alla domanda sul possibile rinnovo di Andrea Belotti agita i sonni in casa Torino e accende le speranze dei tifosi. Sembrava infatti che il Gallo fosse ormai destinato a partire verso altri lidi, ma quella parola detta dal presidente, pur non significando che resterà certamente, riapre ogni discorso con il contratto che andrà comunque ridiscusso e riformulato visto che non arriverà quell’offerta da 3,5 milioni di euro di cui si ventilava fino a qualche anno fa. Il tetto degli ingaggi si aggira attorno a 1,8 più bonus e Belotti non è più quella star del mercato con la fila alla sua porta. Per questo, come riporta Tuttosport la trattativa per il rinnovo potrebbe essere meno complicata di quanto si pensi.

Per quanto riguarda le alternative al Torino, il Milan sembra essersi orientato su un profilo diverso come quello di Origi, mentre l’Atalanta lo prenderebbe volentieri, ma anche lì l’ingaggio non si discosterebbe molto da quello che potrebbe offrire il Torino. E allora, salvo voler considerare offerte dai paesi arabi o dal Nord America, Belotti potrebbe infine restare in granata e rimettersi al centro del progetto di Juric.