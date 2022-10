Torino, Djidji a DAZN: "Abbiamo battuto i Campioni d'Italia, quindi top"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Koffi Djidji, difensore del Torino, ai microfoni di Dazn ha commentato così la vittoria per 2-1 contro il Milan grazie anche a un suo gol: “Era una partita importante per noi, abbiamo fatto una grande gara e non era facile considerando l'avversario. Diamo continuità alla vittoria contro l’Udinese e poi... abbiamo battuto i campioni d’Italia, quindi top. Juric voleva questa vittoria, siamo tutti contenti. Il gol? Sono felice, è stata una bella emozione”.