Torino, idea Messias se il Milan non lo riscatterà

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono giorni di riflessione a Casa Milan per quel che riguarda il futuro di Junior Messias: il giocatore è infatti in prestito con diritto di riscatto e per prenderlo a titolo definitivo il club di via Aldo Rossi dovrà versare al Crotone 6,5 milioni di euro. Nel caso in cui i rossoneri decidessero di non investire quella cifra, il Torino potrebbe farci un pensierino. Lo riferisce stamattina Tuttosport.