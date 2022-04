Torino, il borsino di chi rimane e chi va via: Bremer via, il punti su Pobega su Belotti tutto tace

Il Corriere della Sera fa il borsino di casa Torino, con i granata che possono essere valutati reparto per reparto. In porta Berisha è un 12 affidabile, mentre attenzione massima su Milinkovic-Savic. In difesa l'unico probabile partente è Bremer, con gli altri che stanno facendo bene. Sulle fasce l'obiettivo è Lazzari, a centrocampo l'intenzione è quella di trattenere Pobega, mentre in avanti serve qualcosa di più in zona gol. Praet costa molto (12 milioni) Brekalo verrà riscattato, mentre su Belotti tutto tace.