Torino, il prezzo di Belotti è calato fino a 20/25 milioni: la strategia di Cairo per il rinnovo

Il presidente del Torino Urbano Cairo insieme alla dirigenza sta pensando a una strada per arrivare al rinnovo di contratto di Andrea Belotti che altrimenti sarà costretto a cedere a prezzo ribassato nel corso dell'estate. Il valore del giocatore adesso è di 20-25 milioni, che però potrebbe salire fino a 40-45 in caso di prolungamento. L'idea è quella di proporgli di firmare con una clausola che lo liberi in caso di mancato approdo in Europa al termine della prossima stagione. Una scommessa sul rilancio della squadra granata che è uno dei motivi principali per cui il Gallo sta pensando di andar via dopo anni di promesse non mantenute. A riportarlo è Tuttosport.