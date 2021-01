Torino, Meité convocato e neanche in panchina. È la seconda volta di fila

Soualiho Meité, centrocampista del Torino che piace al Milan, non è in panchina neanche nella distinta di stasera, dopo essere rimasto fuori anche nella gara di sabato. Il francese, convocato per entrambe le partite, rimarrà per la seconda volta di fila in tribuna. Inevitabile che ciò produca un'associazione di mercato, anche a seguito delle recenti parole dei dirigenti.