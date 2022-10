Torino-Milan, arbitra Abisso: i precedenti con i rossoneri

MilanNews.it

L'arbitro di Torino-Milan sarà Rosario Abisso di Palermo. Sarà la nona sfida con lui alla direzione. Finora 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ma sarà la prima volta in una sfida contro il Torino. Il Milan non incontra Abisso sulla sua strada dalla vittoria esterna a Cagliari per 2-0, nel 2020-21, che porta la firma di Zlatan Ibrahimovic, in entrambe le marcature.