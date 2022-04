Torino, su Belotti ci sono Atalanta, Roma e Napoli. Il Milan ha virato su Origi

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Come riportato dal quotidiano La Stampa, Andrea Belotti, capitano e simbolo del Torino, molto difficilmente rinnoverà il suo contratto con il club granata. Per questo motivo diversi club di Serie A stanno pensando di ingaggiarlo a parametro zero. Fra loro ci sono Atalanta, Roma e Napoli. Nonostante la volontà dello stesso Belotti è quella di giocare nel Milan – squadra per cui tifa – i rossoneri hanno virato su Divock Origi, anch’egli in scadenza. Il belga infatti si libererà dal Liverpool a fine stagione.