Torna Ibra e il Milan rinasce: 22 partite, 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte da quando c'è Zlatan

Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, nella veste di "Senior Advisor" per RedBird e Gerry Cardinale, coincide con una serie di risultati decisamente positivi da parte dei rossoneri. Da quando lo svedese è tornato ufficialmente nel mondo Milan, seppur non figurando formalmente nell'organigramma societario, la squadra di Pioli ha giocato 22 partite.

Gli score dicono 16 vittorie, 3 pareggi e "solo" 3 sconfitte: una ininfluente in Europa League contro il Rennes, una abbastanza polemica per errori arbitrali contro l'Atalanta in Coppa Italia ed il passo falso di Monza. Da lì in poi Leao e compagni non hanno più steccato, arrivando nell'ultimo periodo a quota sei vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League.

Ovviamente, in uno sport in cui in campo scendono 11 atleti (+5 sostituzioni), pensare che sia solo merito di Zlatan sarebbe una considerazione piuttosto banale e sempliciotta. Ma è altresì importante sottolineare come, questa volta in un'altra veste, lo svedese riesca sempre a dare una scossa ad un ambiente che evidentemente ha sempre bisogno di stimoli particolari per performare nel modo giusto.