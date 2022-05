Torna il grande appeal internazionale del Milan. Piovono offerte: Red Bird si aggiunge a Investcorp

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la chiusura del periodo di esclusiva per la trattativa tra Investcorp ed Elliott, un altro importante privato si è fatto avanti per l'acquisizione dell'AC Milan. Si tratta della Red Bird Capital Partners, società d'investimento americana e che, ad oggi, gestisce 4,5 miliardi di dollari di capitale principalmente nei principali settori verticali di sport, TMT, servizi finanziari e Consumers.

Attenzione allo sport

La notizia è stata riportata in esclusiva da SkyNewsUK e poi confermata, oltre che dalle fonti di MilanNews, anche dalle prestigiose Financial Times e Reuters: Red Bird starebbe attenzionando il Milan e avrebbe proposto ad Elliott 1 miliardo di euro per l'aqcuisto del club. Tale interesse rientra in un enorme piano di investimento della società fondata nel 2014 all'ex partner di Goldman Sachs Gerry Cardinale e che comprende già il 10% delle quote del Liverpool (acquistate l'anno scorso per 750 milioni di euro), l'85% del Tolosa e partecipazioni di vario livello e a vario titolo nella NBA, NFL, NHL, Premier League, Major League Soccer e nello sport indiano.

Appetibilità

La trattativa tra Investcorp e il Milan resta, comunque, in stato piuttusto avanzato e, se tutto dovesse andare come da programma, presto si assisterà al signing e poi, dopo la fine del campionato, al closing. Le prossime ore e i prossimi giorni diranno se l'ingresso nella corsa al Club di via Aldo Rossi di Red Bird cambierà le cose, ma una cosa è certa: il Milan, grazie ad Elliott, è tornato appetibilissimo su scala internazionale con i risultati ottenuti sul campo e sul piano finanziario e ad una storia che lo inserisce, sempre, tra i più potenti, famosi e titolati Club del mondo.