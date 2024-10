Torneresti al Milan? Leonardo: "Sto bene a casa. Ibra dirigente? Bella domanda, non rispondo"

In questi giorni, sfruttando il weekend libero per la pausa delle Nazionali, la Gazzetta dello Sport ha organizzato a Trento - come accaduto anche negli anni scorsi - il Festival dello Sport, evento a cui partecipano vari ospiti dal giovedì alla domenica che concedono interviste o parlano di tematiche ben precise. Oggi presente in Trentino anche l'ex giocatore, allenatore e direttore del Milan Leonardo che è stato intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Le sue dichiarazioni, anche sul mondo rossonero.

Torneresti al Milan da dirigente? “Guarda, sto bene a casa e non ho tanta intenzione di tornare nel calcio così come ero prima. Come allenatore è fuori discussione ma anche come direttore sportivo: dopo aver finito con il Psg ho deciso che avrei preso un’altra strada che sicuramente sarà nel calcio, perché è la mia vita, ma in una modalità diversa”

Su Ibra: “Ibra da dirigente che impressioni mi fa? Bella domanda (ride, ndr), diciamo che non rispondo”