Secondo quanto riporta 90Min, il futuro di Steven Bergwijn è sempre più lontano da Londra e dal Tottenham. L’esterno d’attacco ex PSV potrebbe fare ritorno in Olanda, stavolta all’Ajax. Il calciatore classe 1997 in passato fu accostato anche al Milan, che però poi decisero di non affondare il colpo.