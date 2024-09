Tour a tinte rossonere. Il cantante Nek si è esibito a Milano con la maglia del Milan

Uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano, Filippo Neviani, in arte Nek, è milanista, o quanto meno simpatizza per la squadra milanese. In una recente intervista l'artista aveva infatti dichiarato di tifare per il Sassuolo, squadra della sua città, ma un debole per i colori rossoneri lo avrà comunque, anche perché ieri ha compiuto un gesto che non è passato inosservato.

Nella corso della sua penultima data meneghina del tour che sta facendo in giro per l'Italia con l'eterno amico Francesco Renga, Nek si è esibito al Teatro Arcimboldi Milano indossando la maglia ufficiale da gara del Milan. Ad immortalare il momento alcune foto pubblicate dallo stesso cantante sul proprio profilo Instagram ufficiale nelle scorse ore.