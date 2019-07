Tournée in USA: della dirigenza ci sarà solo Gazidis

Ivan Gazidis, CEO del Milan, sabato pomeriggio partirà con la squadra alla volta di Boston in rappresentanza della dirigenza rossonera. L'amministratore delegato, dunque, rappresenterà il club negli eventi ufficiali che sono previsti nei 10 giorni in cui la squadra sarà sul suolo americano per le amichevoli con Bayern Monaco e Benfica. Maldini, Boban e Massara, invece, resteranno a Milano per occuparsi del calciomercato.