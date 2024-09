Tra una polemica e l'altra sui vigili per San Donato, il sindaco Sala "presta" 30 autobus a Monza per le partite dei brianzoli

Dopo le dichiarazioni poco concilianti con le eventuali richieste di San Donato in tema vigili e sicurezza nel caso in cui il Milan dovesse costruire il nuovo impianto nel comune dell'hinterland milanese, con Sala che aveva dichiarato: "I vigili? Ho una cittadinanza che mi chiede più vigili in strada e non posso darli a San Donato, ma altri aiuti potremmo darli", Calcio & Finanza (clicca qui per l'articolo completo) apprende da documenti del Comune di Milano che ATM, il servizio di trasporto pubblico di Milano, ha approvato la richiesta di Monza per l'utilizzo di autobus per il trasporto dei tifosi dalla stazione ferroviaria allo stadio di Monza e ritorno in occasione delle partite dei brianzoli.

Il documento, con il via libera che è arrivato da parte di "Area Strategie Innovative per i Trasporti del Comune", recita che è stato approvato per l'impiego "per il periodo della stagione calcistica 2024-2025, di n. 30 autobus”.