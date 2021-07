Tragedia in Sardegna: scomparso Alessio Murgia, giovane tifoso rossonero vittima di un incidente stradale

Tragedia in Sardegna: è scomparso Alessio Murgia, giovane 19enne Sassarese, centrocampista delle giovanili del LiPunti e tifosissimo del Milan. Il suo allenatore Alessandro Manichedda ricorda proprio come il pomeriggio prima dell'incidente Alessio indossasse la maglia del suo amato Milan: "Era felice e sereno come sempre. Quando è uscito dallo spogliatoio si è tolto la sua amata maglietta del Milan e si è seduto in tribuna. Era sudato e c'era un po' di vento. È bastata una mia occhiataccia dal campo e lui si è rimesso la maglietta. È l'ultimo ricordo che ho di Alessio, un ragazzo fatto a modo suo". Alessio è deceduto nella notte di ieri a causa di un incidente stradale le cui dinamiche sono ancora da chiarire. La redazione di Milannews.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessio.