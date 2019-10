Tragedia nel calcio: morto Sergio Mascheroni, ex preparatore atletico del Milan

E' morto questa mattina Sergio Mascheroni, ex preparatore atletico del Milan. Mascheroni aveva appena 43 anni ed era sotto contratto con il Crotone. Il presidente del club calabrese, Gianni Vrenna, ha commentato così la tragedia al sito ufficiale della società: "Non riusciamo a credere a quanto accaduto, non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio".