Tragedia per il secondo portiere dell'Inter Martinez: investe in auto e uccide un signore in carrozzina

Tragedia per il secondo portiere dell'Inter Martinez: investe in auto e uccide un signore in carrozzinaMilanNews.it
Oggi alle 11:35News
di Lorenzo De Angelis

Disavventura per il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez, che questa mattina è rimasto coinvolto, da protagonista principale, in un incidente che ha visto un povero anziano perdere la vita. 

Riportano i colleghi de La Repubblica che l'episodio si è verificato a Fenegrò, nel comasco. Il giocatore dell'Inter, alla guida della sua auto, ha investo e ucciso un signore in carrozzina intorno alle 9.30. Inutili i soccorsi per l’uomo, che potrebbe aver avuto un malore invadendo la corsia opposta.  