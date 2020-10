Transfermarkt - Linea verde: il Milan è la squadra più giovane d'Europa

Transfermarkt, portale attento alle statistiche nel mondo del calcio, ha riportato la classifica delle squadre più giovani in Europa. In particolare il Milan, considerando i giocatori mandati in campo in questa stagione, è la squadra più giovane di tutto il continente europeo con una media di 23.6 anni. I rossoneri superano Nizza e Saint-Etienne ed è la prima squadra italiana per distacco sull'Hellas Verona.