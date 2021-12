Transfermarkt - Tomori, in un solo anno il suo valore sul mercato è raddoppiato

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, Transfermarkt ha riportato la crescita di valore di uno dei pilastri del Milan. Dal suo arrivo in rossonero, infatti, Fikayo Tomori grazie alle sue prestazioni ha incrementato il suo valore da 20 milioni di euro a ben 45 milioni di euro: una chiara dimostrazione delle qualità del calciatore inglese.

.@fikayotomori_'s market value has risen from €20m to €45m since he joined #ACMilan from Chelsea.



[via @TMit_news] pic.twitter.com/4XZfnF0d0c