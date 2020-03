Trapattoni: "Dobbiamo aiutare coloro che stanno lavorando per combattere l'emergenza"

Intervenuto sul suo profilo Twitter Giovanni Trapattoni, storico allenatore italiano, ha ringraziato per gli auguri per il suo compleanno ma ha anche lanciato un appello per l'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "Ringrazio tutti di cuore per gli auguri! Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l'emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione", ha scritto il Trap che prosegue. "E cercate di rimanere in forma perché non dovremmo dimenticare che oggigiorno gli stili di vita scorretti uccidono molte più persone del virus".