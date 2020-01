Tre indizi fanno una prova. Milan, Rebic è il nuovo acquisto dell’attacco

Dopo il successo sul Torino il tecnico del Milan Stefano Pioli ha esaltato, fra le altre, la prova di Ante Rebic. Specialmente nel primo tempo il croato è sembrato decisamente a suo agio nell’attacco a 2 rossonero, risultando il migliore in campo per quel che riguarda appunto la prima frazione. Corsa, dribbling, giocate di qualità e lavoro al servizio della squadra. Oltre che decisioni giuste nei momenti chiave. La prova di Rebic contro il Torino ha mostrato questo e molto altro, spiegando e forse confermando quanto di buono avevano intravisto in lui Boban e Maldini la scorsa estate. E così, dopo le reti e i voti alti contro Udinese e Brescia, l’ex Eintracht si è confermato per la terza volta consecutiva, risultando decisivo in occasione dell’assist per il primo gol di Bonaventura. Aveva pure trovato la gioia personale, Rebic, ma l’arbitro Pasqua ha cancellato il suo gol per colpa di un mani di Piatek, a fine primo tempo. Pazienza, visto che il risultato il suo Milan l’ha comunque portato a casa, anche se la terza esultanza consecutiva avrebbe certamente rinvigorito ulteriormente il suo morale, dopo un avvio di campionato con tanti bassi e zero alti.

Nelle scorse settimane si era parlato addirittura di un suo rientro anticipato a Francoforte, visto lo scarso minutaggio e l’ancor più basso rendimento. Ma la cura Pioli evidentemente ha portato benefici anche a lui, oltre che alla squadra. E oggi, con ancora poche ore di mercato davanti, Rebic può considerarsi un vero e proprio nuovo acquisto.