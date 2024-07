Tre punte per Fonseca? Ibra: "Jovic è nostro, poi c'è mister X... Dipende anche dalle richieste dell'allenatore"

È possibile che il Milan abbia tre punte per la prossima stagione? È una delle domande poste ad Ibrahimovic, presente alla conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca di questa mattina.

Lo svedese ha risposto così: “Bisogna trovare una soluzione per chi non avrà spazio. Per i tre attaccanti: uno è mister X, quello che puntiamo. Poi dipende dalle situazioni. Jovic è nostro. Poi dipende dal mister, quanti attaccanti gli servono. Vogliamo avere giocatori che saranno utilizzati, non devono essere qua per perdere tempo. Poi c’è il Milan Futuro che vogliamo spingere, vogliamo dare ai ragazzi l’occasione: ma non c’è responsabilità su di loro. Tre attaccanti comunque sono possibili, niente è impossibile. Vediamo cosa succede”.