Trevisani avverte: "Non puoi reggere tutto il campionato con Pulisic, Leao e due punte"

vedi letture

La vittoria del Milan sull'Inter ha lasciato sorpresi tutti, per primi gli stessi tifosi rossoneri scoraggiati dopo sei derby consecutivi persi e poco speranzosi visto l'avvio deludente del Diavolo in questo campionato. A colpire è stato soprattutto il coraggio dimostrato dal tecnico Paulo Fonseca che ha fatto delle scelte tattiche molto rischiose ma che alla fine hanno pagato e si sono rivelate decisive. Nel corso della puntata di Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la partita.

Le parole di Riccardo Trevisani sullo schieramento adottato da Fonseca: "Non sarà facile per il Milan sviluppare questo tipo di gioco. Non puoi reggere tutto il campionato con Pulisic, Leao e due punte, con Reijnders che avanzava. Se c’è una cosa ho notato e che le squadre che hanno messo più in difficoltà l’Inter sono quelle che l’hanno attaccata ferocemente. Chi si mette ad aspettare non arriva mai. Se l’Inter la attacchi, li metti in difficoltà".