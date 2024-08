Trevisani difende Leao: "A Parma ha giocato da 5, non da 4, ma viene sempre preso lui come riferimento dei peggiori"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Pressing, in onda la domenica sera su Canale 5, il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan e della deludente uscita della formazione di Paulo Fonseca sabato pomeriggio al Tardini contro il Parma, difendendo dalle critiche Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni.

"Voglio dire una cosa però sui leader. Ieri ho visto (sabato pomeriggio ndr) e stamattina anche (domenica ndr) pagelle uguali per tutti, tanti 4 per tutti. Secondo me Loftus-Cheek ha giocato da 4, Okafor ha giocato da 4, Theo Hernandez ha giocato da 4. Mettere in questa cosa Leao, che ha fatto fare gol a Pulisic dentro la porta, e nel primo tempo ha fatto un assist a Pavlovic ed uno a Reijnders per gli unici tiri in porta del Milan nel primo tempo, secondo me è molto ingeneroso. Poi ha le trecce, ha la 10 sulle spalle, ci piace prenderlo come bersaglio, risponde ai tifosi, ma a tutti in realtà perché i 4 li ha presi dai colleghi nostri, non può essere tutto Leao uguale buttarla tutto in caciara al resto. Leao ieri (sabato ndr) ha fatto tre assist, potevano essere tre gol, avrebbe preso 4 se i compagni avessero fatto gol? Io non dico che ha giocato da 7. Io dico che ha giocato da 5 rispetto agli altri che hanno giocato da quattro, ma viene sempre preso lui come riferimento dei peggiori. Secondo me non è praticamente mai dai peggiori".