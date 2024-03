Trevisani difende Theo dopo l'esultanza: "Se esulta, perché bisogna per forza rompergli le palle?"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani è tornato su uno dei temi più caldi del weekend, ovvero il cartellino giallo che l'arbitro Mariani ha esposto a Theo Hernandez a seguito dell'esultanza, interpretata male, fatta dal francese in occasione del vantaggio del Milan a Verona. Queste le sue dichiarazioni.

"Per cominciare da Theo Hernandez che, secondo me ne vediamo di schifezze sui campi di calcio, e ne parlavamo prima con la questione Acerbi-Juan Jesus, abbiamo visto D'Aversa la settimana scorsa. Se Theo Hernandez esulta, e l'abbiamo visto per la prima volta esultare in quel modo nel 2018, perché bisogna per forza rompergli le palle? Non rompiamo le palle a Theo Hernandez, facciamolo esultare anche perché quando fa gol di solito sono gol che ti restano nella memoria. Forse ce li ricordiamo. I 20 gol che ha fatto Theo in 3 anni ce li ricordiamo quasi tutti. Ce, una roba, uno più bello dell'altro. E' un giocatore straordinario, c'è questa malattia, molto milanese, di fare la gara di chi è più forte, Dimarco, Theo. Quando segna Dimarco da centrocampo 'Hai visto Theo Hernandez quando lo fa?', quando segna Theo Hernandez dribblando tutti 'Eh Dimarco ma non lo fa'. Sono due fenomeni della fascia sinistra e che bello che ce li possiamo godere prima che ce li porti via qualche emiro miliardario. Lasciate stare Theo Hernandez, che è statao uno dei due Theo protagonisti del weekend".