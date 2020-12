Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sull'annoso dibattito Ibrahimovic vs Ronaldo, in una stagione dove lo svedese si sta dimostrando decisamente più uomo squadra rispetto al portoghese, fondamentale anche quando non scende in campo: "Ibra da giovane non era così. Ronaldo invecchiando può migliorare".