Trevisani: "Ibrahimovic? Gli anni passano, prenderei più una seconda punta"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del mercato a gennaio del Milan: "Ibrahimovic? Sono sempre dell'idea che gli anni passano, i giocatori dominanti che puntano sul fisico sono i primi a calare. A tutti farebbe piacere riaverlo in Italia, però è passato in un campionato molto inferiore al nostro e ritrovarsi in Italia non sarebbe semplice. Il Milan ha anche bisogno di futuro e Ibra non lo assicura. Io prenderei una punta alla Gomez, una seconda punta che possa giocare con Higuain e Cutrone, un 10, oppure un 9 e mezzo. Una seconda punta, un ruolo che un po' si è perso".