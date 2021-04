Trevisani: "Il Milan ha avuto tante defezioni, sottovaluata quella di Bennacer"

Riccardo Trevisani, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sulla stagione rossonera, condizionata anche dalle assenze: "Il Milan ha fatto un girone da prima in classifica, poi su 38 giornate i valori vengono fuori. Il Milan ha avuto tantissime assenze, Ibra per metà campionato, Rebic, Leao... Poi ha perso tutti quelli dietro. Il Milan ha avuto tantissime defezioni, in una rosa con delle carenze le vai a pagare. Un'assenza sottovalutata è stata quella di Bennacer, ha fatto fare un lavoro quasi doppio a Kessie tutte le partite, inoltre è mancato un pensatore per dare il ritmo a tutti gli altri".