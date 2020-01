Trevisani: "Il Milan ha bisogno di Ibra ma anche viceversa"

Riccardo Trevisani di Sky Sport ha parlato del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan: "E' stato veramente bello vedere che tipo di entusiasmo possa portare un giocatore di 38 anni in un ambiente che si è reso conto, dopo tanti anni di gloria, di essere in difficoltà, e che accetta anche il campione non più al culmine della carriera. Credo che anche ieri il Milan abbia dimostrato di avere bisogno di Ibrahimovic, ma anche viceversa: lo svedese fino a pochi mesi fa giocava ancora in MLS. La cosa che mi è piaciuta di più ieri è stato l'urlo dello stadio nel momento dell'ingresso in campo di Ibra. E' uno degli urli più compatti e coesi che abbia mai sentito in vita mia".